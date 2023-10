Primeira leva de ajuda militar dos EUA está a caminho de Israel

WASHINGTON, 10 OUT (ANSA) - O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, informou nesta terça-feira (10) à Msnbc que a primeira leva de ajuda militar americana já está a caminho de Israel.

Segundo ele, as próximas ajudas serão anunciadas nos próximos dias. A um grupo de jornalistas, destacou: "Continuaremos ao lado do povo israelense neste momento de crise. Também por isso, iluminaremos a Casa Branca com as cores da bandeira israelense nesta noite".