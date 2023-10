Semana da Cozinha Italiana terá Paola Carosella como madrinha

"Eu nasci em uma família de imigrantes italianos, os meus avós e meu pai nasceram na Itália. Vivi e cresci em uma família que criava seu alimento, que fabricava suas ferramentas, que trabalhavam a terra", contou a proprietária do restaurante Arturito e apresentadora de TV.

Carosella recorda que seus familiares "eram agricultores na Itália e seguiram com seus conhecimentos e talentos na Argentina, mas num espaço menor, pois moravam na cidade, em uma casa que tinha um grande quintal".

"Eu vivi as raízes italianas na minha infância toda: ajudava a criar e matar os animais para comer, cozinhávamos todo dia mesas fartas e coloridas e cuidávamos da casa e da horta", acrescentou.

A chef ressaltou ainda que, nos dias de celebração e em datas especiais, costuma preparar uma receita de sua avó, com quem aprendeu a cozinhar: o gnocchi com ragu de galinha.

"É um prato que me faz lembrar da infância e que me conecta com a Itália e com meus antepassados", concluiu ela.

A participação de Carosella como madrinha da Semana da Cozinha Regional Italiana representa a forte presença da imigração italiana na América do Sul, resgata a memória daqueles que ajudaram a construir a cidade de São Paulo e sintetiza o tema do evento deste ano, que é "cozinha de raízes".