ROMA, 10 OUT (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner foi derrotado nesta terça-feira (10) pelo norte-americano Bem Shelton, nas oitavas de final do ATP de Xangai, na China, e foi eliminado do torneio.

O atleta de Tirol do Sul venceu o primeiro set com o placar de 6 a 2, mas perdeu de virada. Shelton marcou 6 a 3 no segundo set e ganhou o tie-break por 7 a 5.