Solução de 2 Estados é única via para paz, diz Itália

O ministro destacou que é necessário voltar à "visão dos acordos de Oslo", com "dois Estados feitos para viver em reconhecimento mútuo e para a realização de dois direitos: o de Israel de existir e viver em paz e segurança, e o dos palestinos de ter uma pátria".

Para Tajani, "é uma esperança que a guerra parece ter destruído tragicamente": "Mas que não devemos abandonar.

Trabalhar para silenciar as armas, ajudar as populações que sofrem e relançar um horizonte político e um retorno das partes à mesa de negociações".

A Itália, segundo o ministro, "trabalha para este objetivo, com a força que provém de ser um interlocutor com credibilidade e equilibrado, país fundador da União Europeia e futuro presidente do G7".

"Só há um responsável dessa louca espiral de violência: Hamas. O ataque do Hamas contra Israel é um ato de agressão muito grave, sem justificativa. Causou centenas de vítimas inocentes e milhares de feridos. Reviveu um conflito que agora corre o risco de se estender, com consequências devastadoras", declarou.

"Uma ação tão brutal e irresponsável deve ser condenada sem ambiguidades", declarou, na sessão sobre o ataque. Ele também destacou o eventual papel mediador do Egito no conflito: "Egito é um interlocutor crucial e pode desempenhar, como fez no passado, um papel fundamental como intermediário com Hamas em situações de crise, também para facilitar negociações sobre os reféns".