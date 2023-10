++ Defesa diz que Fagioli se autodenunciou em caso de apostas ++

"Em referência às notícias, podemos representar que o nosso cliente está tratando o assunto com responsabilidade, visando a máxima transparência e colaboração com as autoridades, como demonstra o fato de ter sido o primeiro a agir com prontidão e presteza junto ao MP",diz o texto. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.