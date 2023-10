Avião com primeiros repatriados chega a Brasília

Mais de 2 mil brasileiros pediram à embaixada em Tel Aviv para sair de Israel após os ataques do grupo radical Hamas, e outros 50 querem sair da Faixa de Gaza.

"Foi muito gratificante, sabíamos desde o início que estávamos seguros. Ficamos dois dias só rezando e esperando a hora de vir para o Brasil de volta", declarou o repatriado Josué Evangelista na Base Aérea de Brasília.

Outros cinco voos da FAB devem trazer mais brasileiros até o próximo fim de semana.

"O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro. O Brasil é o primeiro país a realizar essa operação.

É um momento de muita felicidade", declarou hoje o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após a chegada dos primeiros repatriados.

Uma segunda aeronave com 210 passageiros deve iniciar o trajeto entre Israel e Brasil nesta quarta-feira, enquanto um terceiro avião, esta com capacidade para 60 pessoas, já decolou com destino ao Oriente Médio. (ANSA).