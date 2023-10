Banco Mundial faz análise 'positiva, mas cautelosa' do Brasil

(ANSA) - BRASILIA, 11 OTT - O Banco Mundial fez nesta quarta-feira (11) uma análise positiva, mas cautelosa sobre a economia brasileira e expressou ressalvas sobre o ritmo de crescimento.

"Tive o prazer de conversar com o presidente [Lula] em duas oportunidades. Falamos sobre os avanços que o Brasil já está obtendo, não só no desmatamento, mas também em estabilidade macroecômica e a reforma fiscal com as quais ele se comprometeu", declarou o presidente do BM, Ajay Banga.