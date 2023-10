Festival de Cinema Italiano volta ao Brasil em novembro

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - O Festival de Cinema Italiano chega à sua 18ª edição para levar dezenas de filmes gratuitamente a mais de 50 cidades espalhadas por todas as regiões do Brasil entre os dias 8 de novembro e 9 de dezembro.

A programação inclui 32 produções do "Belpaese", com uma seleção de 16 filmes contemporâneos e uma retrospectiva com 16 longas clássicos para homenagear "a comédia à italiana", em um cardápio que contempla obras exibidas em festivais importantes, como Berlim, Cannes e Veneza.