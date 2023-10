FMI cobra esforço maior da Itália para reduzir dívida

MARRAKECH, 11 OUT (ANSA) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu que o governo da Itália seja mais ambicioso em seus esforços para reduzir a dívida pública do país, que é a segunda maior na zona do euro, atrás apenas da Grécia.

Após a instituição ter reduzido as projeções de crescimento para a economia italiana, o diretor do departamento de finanças públicas do fundo, Vítor Gaspar, ressaltou nesta quarta-feira (12) que são necessárias "ambições adicionais em termos de ajustes das contas públicas, em um contexto de reforço dos objetivos do governo nesse âmbito".