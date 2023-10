Gaza fica sem energia; míssil atinge hospital em Israel

GAZA, 11 OUT (ANSA) - As autoridades da Faixa de Gaza afirmaram nesta quarta-feira (11) que a única central elétrica do território parou de funcionar após ficar sem combustível, deixando os cerca de 2 milhões de moradores da região sem energia.

Gaza é alvo de uma estratégia de "cerco total" por parte de Israel, após o ataque sem precedentes promovido pelo grupo radical Hamas no último fim de semana, que deixou pelo menos 1,2 mil mortos, em sua maioria civis, e 2,7 mil feridos, segundo números oficiais.