EUA acusam George Santos de fraude por usar cartão de doador sem autorização

Os promotores de Nova York alegaram que Santos e a ex-tesoureira apresentaram relatórios financeiros falsos à Comissão Eleitoral Federal, nos quais inflacionaram os números de arrecadação de fundos da campanha em um esforço para se qualificar para certas regalias, benefícios e apoio dos líderes do Partido Republicano.

De acordo com os relatórios falsos, a campanha de Santos teria angariado ao menos US$ 250 mil de doadores externos em um único trimestre.

Além disso, os documentos judiciais revelaram que Santos supostamente acumulou US$ 15.800 em cobranças no cartão de crédito de um contribuinte, uma quantia muito superior ao permitido pelas leis federais de campanha.

Esse doador "não tinha conhecimento nem autorizou acusações que excedessem esses limites", explicaram os promotores.

Em resposta, Santos negou as acusações. No início do ano, ele já havia se declarado inocente de uma série de acusações, incluindo a denúncia de que ele planejou um suposto esquema para fraudar possíveis apoiadores de sua campanha para o Congresso em 2022.

Na ocasião, os promotores alegaram que ele usou doações de campanha solicitadas para despesas pessoais, incluindo roupas de grife de luxo, pagamentos com cartão de crédito e carro, além de quitação de dívidas pessoais.