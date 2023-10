Zelensky diz que guerra está na fase 'final e mais difícil' e pede mais armas

Apesar da declaração, Zelensky admitiu que não pode dizer a data exata do encerramento da ofensiva. "Acho que ninguém [pode], talvez apenas [Donald] Trump, um dia", ironizou.

Hoje, o presidente ucraniano realizou sua primeira visita a sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, e ressaltou que "vai ser um desafio sobreviver ao próximo inverno no país" em meio a guerra.

"A nossa prioridade é ter um sistema de defesa aérea. Precisamos dele em pontos muito específicos do nosso território. Precisamos dele para afugentar os russos do nosso território. Estou aqui para preparar a resiliência da Ucrânia para o inverno", declarou ele, ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Zelensky enfatizou a necessidade de discutir as prioridades com os países-membros da aliança. "Há necessidades concretas e precisamos de responder a elas em pontos concretos do nosso território", acrescentou.

Além disso, reforçou que Kiev precisa de sistemas de defesa aérea, mas também "meios de artilharia e munições".

"Estamos em guerra e entendemos o que significa ter ataques terroristas. Lembro-me dos primeiros dias da nossa guerra em grande escala que começou com ataques terroristas na Belarus. Se posso dar uma recomendação para os líderes do Ocidente, é que não façam a população israelense se sentir sozinha. Não estou falando de apoio às instituições, mas às pessoas que sofreram os ataques", alertou.