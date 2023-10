Inflação sobe 0,26% em setembro puxada por gasolina

Já nos primeiros nove meses de 2023, a inflação é de 3,50%, acima do centro da meta de 3,25% fixada pelo Conselho Monetário Nacional, com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos.

Ainda assim, a inflação de 0,26% em setembro ficou abaixo das projeções do mercado, que estimava uma alta de 0,34%. O resultado do mês passado foi puxado sobretudo pela gasolina, que registrou crescimento de 2,80%.

"A gasolina é o subitem que possui maior peso no IPCA. Com essa alta, acaba contribuindo de maneira importante para o resultado do mês de setembro", disse André Almeida, gerente do indicador no IBGE.

O grupo Transportes teve aumento de 1,40%, enquanto Habitação apresentou alta de 0,47%, puxada pela energia residencial (+0,99%). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.