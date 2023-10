Israel diz que há brasileiros e italianos entre reféns do Hamas

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) - Um porta-voz do Exército de Israel disse nesta quarta-feira (11) que há cidadãos brasileiros e italianos entre as pessoas mantidas como reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

"1,2 mil israelenses mortos, 2,7 mil feridos, dezenas de israelenses são mantidos como reféns dentro de Gaza pelo Hamas, aliás muitos deles com dupla nacionalidade. Então isso não é apenas um desafio israelense, é algo que diz respeito a muitos dos países livres no mundo", afirmou o tenente-coronel Jonathan Conricus em um vídeo publicado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) no Twitter.