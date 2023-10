Itália e Egito firmam declaração conjunta contra migração ilegal

CAIRO, 11 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu nesta quarta-feira (11) com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, no Cairo, para tratar de temas como o desenvolvimento regional e a questão da migração.

"Emerge a vontade comum de combater os traficantes de pessoas", disse Tajani após o encontro.