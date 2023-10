Lula e líder dos Emirados Árabes fazem ligação sobre conflito

O líder árabe destacou a importância de os líderes globais trabalharem juntos para conter a crise na região, enquanto Lula parabenizou Mohamed bin Zayed pelos auxílios humanitários aos palestinos e propôs fortalecer a colaboração entre os dois países também no Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual o Brasil assumiu a presidência rotativa no mês de outubro.

A nota conclui que o diálogo entre os presidentes não se limitou à crise no Oriente Médio. Eles também discutiram o aprofundamento das relações bilaterais entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, abordando questões de cooperação econômica, investimentos e parcerias estratégicas em vários setores. (ANSA).

