Meia da Juve é investigado por apostas e pode ser suspenso

TURIM, 11 OUT (ANSA) - O italiano Nicolò Fagioli, meio-campista da Juventus, é o mais novo jogador da elite europeia a ser investigado por supostas apostas em plataformas ilegais de jogos de azar online.

O atleta é alvo do Ministério Público de Turim e foi ouvido por promotores da Federação Italiana de futebol (Figc) na manhã desta quarta-feira (11). Se for considerado culpado, ele pode ser punido com uma multa financeira de pelo menos 25 mil euros e uma suspensão por três anos, correndo o risco de até ser banido do futebol.