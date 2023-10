Meloni contata líderes árabes sobre conflito em Israel

Segundo fontes do Palazzo Chigi, não há "preocupação no momento" com o fornecimento de energia, e a situação está sendo constantemente monitorada.

Mesmo assim, a viagem à África, planejada por meses, é considerada uma "coincidência fortuita positiva", porque se encaixa na estratégia de "reforçar o relacionamento de confiança entre Roma e os líderes africanos".

"Em um momento de cenário incerto, é ainda mais importante manter boas relações com países com os quais há uma colaboração energética tão forte", explicam fontes italianas. (ANSA).

