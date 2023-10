Mostra exibe mais de 300 obras de Pablo Picasso em Turim

"Ele é um artista que criou 50 mil obras em sua vida e entre elas há 1,8 mil pinturas. Depois, há 3 mil cerâmicas, 34 mil obras gráficas, 6 mil desenhos: o espírito criativo do artista expresso nas artes gráficas. Muitas vezes quase ignorado, este aspecto resume, no entanto, a síntese perfeita do imenso legado artístico deixado pelo mestre de Málaga em 1973. A criação é tudo", explica Hubert.

A exposição, organizada pela Radar Eventi Culturali, Extramuseum e PTK Piemonteticker, está incluída no calendário oficial das celebrações do 50º aniversário de morte do artista.

Feito para a cidade de Bruges, na Bélgica, onde foi exibida pela primeira vez, a mostra reúne oito colecionadores belgas e franceses e múltiplas obras, gráficos e desenhos de Picasso e sua comitiva, incluindo Jean Cocteau, Dora Maar e Françoise Gillot.

Juntamente com a do Museu de Arte Pablo Picasso em Münster, esta é a segunda maior coleção de arte gráfica de Picasso em exibição no mundo. Depois de Turim, a exposição irá para Istambul e Paris. (ANSA).

