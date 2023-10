No Marrocos, Haddad terá encontros preparatórios para G20

(ANSA) - BRASÍLIA, 11 OTT - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajou ao Marrocos para a cúpula do FMI e o Banco Mundial, onde amanhã (12) terá um encontro com sua homóloga da Índia, Nirmala Sitharaman, para discutir sobre a futura presidência brasileira do G20.

O gigante latino-americano assume neste ano o comando do grupo, atualmente presidido pelo país asiático. O encontro desta quinta é um dos últimos compromissos de Nirmala Sitharaman a frente da "trilha financeira do G20, cuja presidência será assumida por Haddad" em dezembro, informou hoje a assessoria de imprensa da Fazenda consultada pela ANSA.