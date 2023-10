Novo suposto testamento de Berlusconi vem à tona

NÁPOLES, 11 OUT (ANSA) - Um testamento especial, não holográfico (ou seja, não escrito pelo testador), com a assinatura de Silvio Berlusconi, assinado na Colômbia em 21 de setembro de 2021, foi registrado e publicado no último dia 3 de outubro.

O registro foi feito pelo empresário de 55 anos de Turim, Marco Di Nunzio, em um cartório em Nápoles. A informação foi divulgada pelo advogado de Di Nunzio, Erich Grimaldi.