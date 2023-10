Número de italianos desaparecidos em Israel chega a 3

Falei com a família, a quem garanti máxima assistência", afirmou no Twitter o vice-premiê e ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

Os outros dois ítalo-israelenses desaparecidos são o casal Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron. Eles estavam em um kibutz a poucos quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas. No mesmo local, foram encontrados 108 corpos no fim de semana.

Durante a manhã, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IFD) anunciou que há cidadãos italianos entre os sequestrados pelo Hamas, mas a informação ainda não foi confirmada por Roma.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.