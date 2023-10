Papa aponta direito a defesa de Israel, mas critica cerco total

CIDADE DO VATICANO, 11 OUT (ANSA) - O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (11), em sua audiência geral no Vaticano, que Israel tem direito a se defender de agressões, mas mostrou preocupação contra o "cerco total" contra palestinos na Faixa de Gaza.

Em um apelo no fim da cerimônia, o líder da Igreja Católica também disse que o Oriente Médio precisa "de uma paz construída sobre a justiça, o diálogo e a coragem da fraternidade".