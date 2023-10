Papa Francisco convida pobres para almoço no Vaticano

VATICANO, 11 OUT (ANSA) - O prefeito do Dicastério para as Comunicações da Santa Sé, monsenhor Paolo Ruffini, informou nesta quarta-feira (11) que o papa Francisco teve um almoço com pessoas em situação de vulnerabilidade na terça (10).

"Constituiu-se um pequeno 'círculo menor' na Casa Santa Marta [residência oficial do Papa], onde foram convidados alguns pobres de Roma para almoçar com o papa Francisco e com o cardeal Konrad Krajewski, Esmoleiro Apostólico".