Putin anuncia viagem à China na próxima semana

A viagem será a primeira para outro país, com excessão de uma área ocupada da Ucrânia, desde que Putin recebeu um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual a China não é signatária.

Na semana passada, ao receber o líder norte-coreano, Kim Jong-un, Putin disse que também visitaria a Coreia do Norte, onde o mandado também não será aplicado. (ANSA).

