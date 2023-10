Rede social é aposta para divulgar Italo Calvino na Argentina

FLORENÇA, 11 OUT (ANSA) - Uma via de mão dupla para difundir a língua de Dante por ocasião da 23ª edição da Semana da Língua Italiana no Mundo: À margem dos Estados Gerais da diplomacia cultural, em curso em Florença, Marco La Penna, diretor do Instituto Italiano de Cultura de Córdova, na Argentina, explica à ANSA que a promoção deve seguir tanto o eixo do online quanto o do offline.

"Nas redes sociais, com a nossa estrela da comunicação online, Agustina Ganami, fazemos uma programação centrada na difusão da língua italiana que transcende as fronteiras do instituto", conta La Penna.