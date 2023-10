Republicanos indicam Steve Scalise à presidência da Câmara

WASHINGTON, 11 OUT (ANSA) - Por Benedetta Guerrera - Steve Scalise conquistou a indicação dos republicanos para ser o novo presidente da Câmara americana, mas sua batalha está apenas começando, em um momento delicado para o Capitólio, com a guerra no Oriente Médio de um lado e o conflito na Ucrânia do outro.

O atual líder do Grand Old Party obteve 113 votos contra 99 em uma reunião a portas fechadas do partido e derrotou seu único adversário, Jim Jordan, o "falcão" do Ohio apoiado por Donald Trump, que o havia chamado de "uma estrela" da política alguns dias atrás.