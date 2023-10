ROMA, 12 OUT (ANSA) - O técnico da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, convocou Matteo Politano, do Napoli, e Samuele Ricci, do Torino, para substituírem os meio-campistas Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, suspeitos de envolvimento em um esquema de apostas ilegais e afastados pela Figc.

Spaletti também decidiu adiar em meia hora o treino marcado para a próxima sexta-feira. (ANSA).