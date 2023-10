'Atrocidades do Hamas são como as piores do EI', compara UE

BRUXELAS E TEL AVIV, 12 OUT (ANSA) - A União Europeia comparou nesta quinta-feira (12) as "atrocidades" cometidas pelo grupo fundamentalista Hamas com os ataques perpetrados pelos jihadistas do Estado Islâmico.

"As imagens sem censura dos ataques de sábado do Hamas contra civis no sul de Israel, que as autoridades israelenses mostraram aos seus colegas europeus, demonstram que as atrocidades do grupo palestino são como os piores atos do Estado Islâmico", declarou o porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano.