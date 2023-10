Chanceler italiano visitará Israel em meio a conflito com Hamas

Mais cedo, Tajani conversou por telefone com seu homólogo israelense, Eli Cohen, e confirmou "o compromisso incondicional do nosso país com a defesa e segurança de Israel diante do ataque brutal dos terroristas do Hamas, que condenamos veementemente".

"O Hamas é uma organização terrorista que cometeu crimes hediondos, que se aproximaram da brutalidade dos nazistas", disse.

O chanceler italiano também atualizou o governo de Israel sobre os resultados dos contatos constantes que tem mantido nos últimos dias com os principais parceiros regionais e internacionais.

"Em nome da amizade histórica e profunda que une os nossos países, o governo continuará a apoiar Israel neste momento difícil da sua história", acrescentou.

O governo da premiê Giorgia Meloni tem fortes receios de um ressurgimento dos ataques do Hezbollah do Líbano em direção ao norte de Israel. Por isso, Tajani garantiu que fará todos os esforços para evitar uma expansão do conflito e "para que as condições são pela retomada de um caminho político rumo à solução de 'dois Povos e dois Estados'".

Além disso, Tajani informou a Cohen que a Itália continuará a monitorar cuidadosamente o destino dos fundos da Cooperação Italiana destinados à população palestina, a fim de evitar qualquer abuso.