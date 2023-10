Israel chega em 6º dia de guerra contra Hamas e recebe Blinken

TEL AVIV, 12 OUT (ANSA) - O conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas entrou no sexto dia nesta quinta-feira (12), enquanto o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, recebe o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

O representante do governo de Joe Biden chegou em Tel Aviv e se reuniu com as autoridades israelenses, incluindo o presidente do país, Isaac Herzog, para reforçar o apoio dos Estados Unidos a Israel.