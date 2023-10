Itália culpa Hamas por guerra e reitera diferença com palestinos

Já o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, ressaltou que seu governo e o povo italiano estão próximos de Israel, além de condenar "o massacre indigno de seres humanos".

Para o chanceler italiano, "profanar cadáveres é para covardes, não para combatentes" e "o Hamas é responsável por tudo o que está acontecendo". "É uma organização terrorista. Esperamos que não encontre a solidariedade do Hezbollah. Esperamos que a escalada seja evitada", declarou.

Por sua vez, o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, explicou no Senado do país que deu "diretrizes específicas para a intensificação de todos os acordos de informação entre as forças de inteligência e policiais para monitorar a evolução do conflito e os efeitos nos fluxos migratórios, nas admissões e atendimentos", após o ataque do Hamas contra Israel.

Segundo ele, a "atenção foi renovada nas principais zonas de desembarque e centros de acolhimento".

Nesta manhã, altos representantes da comunidade muçulmana na Itália fizeram um apelo pela paz depois que o ataque do Hamas a Israel desencadeou uma guerra.

"Renovamos o nosso apelo à paz: a violência é sempre condenada", declarou Abdellah Redouane, secretário-geral do Centro Cultural Islâmico da Itália.