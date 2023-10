Missa em Aparecida tem sermão contra aborto e desmatamento

(ANSA) - BRASILIA, 12 OTT - O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, se manifestou hoje (12) contra o aborto e o desmatamento, durante a principal missa pelo dia da padroeira nacional do Brasil, celebrada no santuário nacional no interior de São Paulo.

"O mundo olha para nós, vamos plantar árvores, Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida por isso dizemos sim à vida, não ao aborto. Sim à vida, não ao desmatamento, não a depredação da mãe terra", declarou o religioso.