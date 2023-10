Papa celebra Nossa Senhora Aparecida e faz apelo por brasileiros

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) - O papa Francisco manifestou mais uma vez seu carinho pelo Brasil e prestou uma homenagem no "Dia de Nossa Senhora Aparecida", padroeira do país, celebrado nesta quinta-feira (12).

O religioso relembrou de sua visita ao santuário de Aparecida, 10 anos atrás, ocorrida em 24 de julho de 2013, e fez um apelo para que a santa cuide do povo brasileiro.