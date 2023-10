Papa se reúne com Whoopi Goldberg no Vaticano

VATICANO, 12 OUT (ANSA) - O papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira (12) a atriz e comediante norte-americana Whoopi Goldberg, em uma visita privada no Vaticano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Goldberg mostrou a Praça São Pedro e fez referência à sequência de filmes "Mudança de Hábito" (Sister Act, no título em inglês), no qual interpreta a cantora Deloris Van Cartier que precisa se esconder em um convento na Califórnia após testemunhar um homicídio. "Imagine a 'Sister Act' e todas as freiras paradas aqui, esperando a saída do Papa", brincou. "Talvez isso aconteça no filme. Não sabemos. Nunca saberemos, mas estamos em Roma e eu estou na Cidade do Vaticano", acrescentou ela, cogitando uma suposta continuação da franquia.