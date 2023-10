Parlamento de Israel aprova governo de emergência

Segundo o jornal Haaretz, os parlamentares deram aval às nomeações dos membros do partido Unidade Nacional, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Gideon Saar, Chilli Tropper e Yifat Shasha-Biton como ministros sem pasta.

Durante a sessão, Netanyahu anunciou a ativação de algumas cláusulas que lhe permitiriam "declarar guerra ou tomar medidas militares significativas", delegando autoridade ao comitê emergencial, que inclui o próprio premiê, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Gantz. A aprovação é feita no sexto dia de guerra. De acordo com um dos líderes do Hamas Ali Baraka, citado pelo Russia Today TV, o grupo preparou a ofensiva contra Israel por dois anos, com métodos ultrassecretos e com a data de início da operação conhecida por poucos membros.

Baraka revelou ainda que os países "aliados" do Hamas foram informados apenas no início das ações. Nos últimos "dois anos o Hamas adotou uma abordagem racional", pois "não esteve envolvido em nenhuma guerra e não se juntou à Jihad Islâmica nas suas batalhas recentes" e "tudo isto foi parte da estratégia do Hamas na preparação para este ataque", explicou.

A estratégia, nas palavras do líder, foi a da desinformação de forma mais geral, para fazer as pessoas acreditarem que o Hamas "estava empenhado em governar Gaza" e que "tinha abandonado completamente a resistência". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.