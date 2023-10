Sínodo dos Bispos no Vaticano reza pela paz na Terra Santa

O religioso também pediu o fim da "violência no Iraque, no Irã, no Líbano". "As pessoas estão esperando com grande esperança para viver com dignidade e fraternidade e não sempre com medo e preocupação. Sinodalidade também significa solidarizar-se com todos aqueles que têm medo e sofrem", afirmou Sako.

Já a palestina Margaret Karram, responsável mundial do Movimento dos Focolares, declarou que a experiência vivida no Sínodo pode inspirar "pontes de paz" na sociedade e fez outra oração.

"Senhor, nós te pedimos pela Terra Santa, pelo povo de Israel e da Palestina que está sob o domínio de uma violência sem precedentes, pelas vítimas, especialmente as crianças, pelos feridos, pelos reféns, pelos desaparecidos e suas famílias", apelou ela.

De acordo com Karram, "nessas horas de angústia e tensão", o convite é para se juntar à voz do papa Francisco e daqueles que "em todo o mundo imploram pela paz".

A palestina também lembrou de todos os outros países do Oriente Médio que "vivem em terror e destruição" e pediu que Deus ajude todos a se comprometer "com a construção de um mundo fraterno para que esses povos e aqueles que se encontram nas mesmas condições de conflito, instabilidade e violência possam encontrar o caminho do respeito aos direitos humanos, onde a justiça, o diálogo e a reconciliação são as ferramentas indispensáveis para a construção da paz".

Por fim, o patriarca Sako pediu "que toda a humanidade forme uma só família, sem violência, sem guerras sem sentido e com espírito fraterno viva unida em paz e harmonia". (ANSA).