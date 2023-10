Tonali e Zaniolo são afastados da seleção por caso de apostas

Os atletas são alvos do Ministério Público de Turim por supostas violações da lei desportiva por possíveis apostas ilegais em plataformas de jogos de azar online. Ontem, Fagioli se autodenunciou à justiça, depois que seu nome apareceu em um inquérito que cruzou dados e identificou um grupo que gere apostas e outro de apostadores registrados em sites ilegais.

O código de justiça desportiva proíbe treinadores e jogadores profissionais de apostar em jogos oficiais organizados pela Federação Italiana de Futebol (Figc), Fifa e Uefa.

A ex-estrela do Milan Tonali e o ex-craque da Roma Zaniolo foram questionados pela polícia no campo de treinamento da Itália para as próximas eliminatórias da Euro 2024 contra Malta e Inglaterra, em Coverciano, perto de Florença.

Logo depois, em nota publicada no site oficial, a Figc informou que ordenou que os dois atletas retornassem aos seus respectivos clubes por não se encontrarem em "condições necessárias para enfrentar os compromissos agendados para os próximos dias". "A Federação anuncia que, no final da tarde de hoje, o Ministério Público de Turim notificou os atos de investigação aos jogadores Sandro Tonali e Nicolo Zaniolo, que se encontram atualmente a treinar com a seleção nacional no Centro Técnico Federal de Coverciano", diz o texto.

De acordo com a Figc, "independentemente da natureza dos atos, considerando que nesta situação os dois jogadores não se encontram nas condições necessárias para enfrentar os compromissos agendados para os próximos dias, a Federação decidiu, também para sua proteção, permitir que eles retornem aos respectivos clubes". (ANSA).