Bienal de Música de Veneza homenageará Brian Eno neste mês

A principal atração será o concerto de Eno, que estará no palco do Teatro La Fenice com seu novo projeto "Ships", junto com a Filarmônica do Mar Báltico, dirigida por Kristjan Jarvi, no dia 21 de outubro.

No dia seguinte, o artista britânico será premiado com o Leão de Ouro "por sua pesquisa sobre a qualidade, beleza e difusão do som digital e sua concepção de espaço acústico como uma ferramenta de composição". "A Bienal de Música de Veneza é sem dúvida um dos eventos musicais mais prestigiados e influentes do mundo. Fundado em 1930, este festival internacional de música contemporânea tem uma longa história de promoção e celebração das experiências sonoras de 'vanguarda', apresentando estreias mundiais de autores que mais tarde entraram para a história, como Igor Stravinskij, Luigi Nono, Sergej Prokofiev", afirmou o governador do Vêneto, Luca Zaia.

De acordo com ele, "o evento incentiva a inovação rumo a novos horizontes composicionais abrangendo uma vasta gama de gêneros musicais, desde o clássico contemporâneo à eletrônica experimental e à improvisação, ajudando a manter uma programação estimulante e acessível a um vasto público".

"A marca 'Bienal de Musica' está estampada em metade das produções programadas apoiando assim a criação sonora contemporânea e contribuindo para o crescimento do repertório musical do futuro", concluiu o governador italiano.

Além de Eno, a Bienal premiará o matemático, programador, teórico e executor Miller Puckette, com o Leão de Prata "pela concepção e desenvolvimento do software Max/Msp e Pure Data".

