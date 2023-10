'Centenas de tanques' estão prontos para entrar em Gaza

Desde então, os bombardeios israelenses em Gaza já mataram 1,8 mil pessoas do lado palestino, totalizando 3,1 mil vítimas no conflito. "A situação é muito complicada, há uma grande concentração de tropas israelenses na fronteira com a Faixa de Gaza. Vi centenas de tanques prontos a intervir, mas a evacuação está em curso", disse Tajani.

O ministro ainda defendeu a criação de corredores humanitários para evacuar os "cristãos que estão fechados nas igrejas palestinas". O Exército de Israel deu até as 20h (14h em Brasília) para os moradores da Cidade de Gaza, que tem mais de 1 milhão de habitantes, se deslocarem para o sul da Faixa. (ANSA).

