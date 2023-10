Com problemas físicos, Chiesa deixa concentração da seleção

O atleta da Juventus vai retornar ao clube.

Já Mattia Zaccagni, da Lazio, que perdeu a primeira parte da reunião por causa de um incômodo no tornozelo direito, continua à disposição.

No entanto, ele não irá com os companheiros a Bari, onde a azzurra enfrentará a seleção de Malta neste sábado (14). O meia ficará em Coverciano para trabalhos específicos com colaboradores do técnico Luciano Spalletti. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.