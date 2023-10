Cooperação com América Latina e Caribe é prioritária, diz Itália

ROMA, 13 OUT (ANSA) - O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou nesta sexta-feira (13) que a cooperação com a América Latina e o Caribe é "prioritária", no âmbito da 11ª conferência com países da região, em Roma.

"O governo e o Ministério das Relações Exteriores atribuem uma importância estratégica às relações com os países da região latino-americana e caribenha. Por isso, este Executivo inseriu entre as prioridades como ação de 'diplomacia do crescimento' as relações com esses países", declarou a subsecretária da pasta, Maria Tripodi, ao abrir os trabalhos do evento.