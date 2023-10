Decola 4º voo de repatriação de brasileiros em Israel

Nesta sexta, embarcaram 207 passageiros, incluindo quatro crianças com menos de dois anos, além de dois cachorros e dois gatos.

O voo vai pousar às 2h30 deste sábado (14) no Aeroporto do Galeão, no Rio.

"Estávamos visitando Israel quando aconteceu o que aconteceu.

Somos só gratidão por termos o governo brasileiro nos dando essa assistência rápida e organizada", disse Beni Klein, que tem dupla nacionalidade e está sendo repatriado com a mulher, Ana Carolina Sotelino, e o filho de dois anos, Chaska Pax Klein Sotelino.

"A previsão do Itamaraty são 15 voos. Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula", afirmou Fred Meyer, embaixador do Brasil em Israel. Mais de 2,7 mil brasileiros manifestaram interesse em retornar.

Já a aeronave da Presidência da República destacada para resgatar brasileiros que estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio aterrissou em Roma, na Itália, às 10h25 desta sexta-feira.