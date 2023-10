'É preciso evitar escalada do conflito', alerta Meloni

"Confesso que estou bastante preocupada com o cenário, é preciso evitar que o conflito tenha uma escalada", disse Meloni, acrescentando que "a situação é delicada".

"Aquilo que se pode fazer é continuar a dialogar. A posição de Israel não é fácil, após as imagens que vimos. É preciso se mover com cautela", declarou, na esteira da divulgação pelo governo israelense de fotos de bebês mortos e carbonizados pelo Hamas durante a incursão no último fim de semana.

África - A visita de Meloni a Moçambique faz parte da estratégia da Itália de estreitar as relações com a África, aposta do governo para frear os fluxos migratórios no Mar Mediterrâneo.

"Nossa ideia é construir uma abordagem nova com a África, que não seja predatória nem paternalista, que não seja a ideia de uma África que deve ser ajudada com a caridade, mas sim apoiada com suas riquezas e que possa viver de desenvolvimento e bem-estar", disse a primeira-ministra durante encontro com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A premiê também defendeu o aumento da cooperação entre Itália e Moçambique, especialmente no setor energético, já que o país africano abriga importantes reservas de petróleo e gás natural em seu litoral. "Para a Itália, a energia é um fator cada vez mais decisivo na relação de parceria estratégica entre Europa e África", afirmou. (ANSA).