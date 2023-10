Ex-paparazzo acusa jogador da Roma de apostas ilegais

Fagioli já foi afastado pela Juve, enquanto Zaniolo e Tonali foram cortados da seleção italiana, e os três são alvos de investigação do Ministério Público de Turim.

Zaniolo já voltou para a Inglaterra e, segundo fontes próximas, teria admitido a utilização de uma plataforma que ele não sabia que era ilegal, mas apenas para jogar blackjack, e não para realizar apostas esportivas.

O atleta do Aston Villa é suspeito de "exercício abusivo de atividade de jogo ou aposta" e teve o celular apreendido, assim como Tonali.

Em entrevista nesta sexta-feira, o técnico da Itália, Luciano Spalletti, garantiu que toda a delegação da Azzurra está ao lado dos jogadores, mas ressaltou que é preciso "pagar" caso alguém tenha feito "coisas irregulares".

"É justo ajudá-los a se defender, e depois a Justiça seguirá seu curso", declarou o treinador. O goleiro e capitão da Itália, Gianluigi Donnarumma, também expressou solidariedade e Zaniolo e Tonali. "Lamentamos muito porque são dois bons garotos, nós todos estamos e sempre estaremos próximos a Sandro e Nico", garantiu.

As denúncias de Fabrizio Corona, um dos paparazzi mais famosos do mundo, foram publicadas no site Dillinger News e se baseiam em uma fonte anônima.