Explosão deixa vários mortos em mesquita no Afeganistão

ROMA, 13 OUT (ANSA) - Uma explosão devastou uma mesquita da minoria xiita no norte do Afeganistão na manhã desta sexta-feira (13), informaram duas testemunhas à AFP.

"Um grande número de mortos e feridos foram levados ao hospital", declarou Abdul Hamid de Pol-e-Khomri, capital da província de Baghlan.