'Guiness' devolve recorde histórico de alpinista italiano

O livro se baseou no relato do cronista de alpinismo alemão Eberhard Jurgalski, que alega que o italiano não chegou ao topo do monte Annapurna (8.091m), no Nepal, na ascensão realizada em 1985 ao lado de seu compatriota Hans Kammerlander, 66.

"Não foi Jurgalski, mas o Guinness que deu o passo atrás, pretendendo que ele assumisse responsabilidade por tudo. Não tinha nenhuma prova pelas acusações. De qualquer forma, é uma não-polêmica. O mundo atualmente tem muitos outros problemas", disse Messner à ANSA.

A Annapurna foi a 11ª montanha com mais de 8 mil metros conquistada por Messner. Em seu retorno à Itália, o alpinista foi recebido pessoalmente pelo então presidente da República Sandro Pertini. Ele completaria os 14 picos mais altos do mundo - sempre sem oxigênio suplementar - em 1986, tornando-se um mito do alpinismo.

Outro feito de Messner foi ser o primeiro a escalar o Everest, montanha mais alta da Terra, sem o auxílio de cilindros de oxigênio, em 1978, ao lado do austríaco Peter Habeler.

(ANSA).