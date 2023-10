Israel divulga fotos de bebês carbonizados após ataque do Hamas

"Aqueles que negam estes acontecimentos estão a apoiar os animais bárbaros que são responsáveis por eles. Bebês. Crianças.

Bebês", diz a legenda.

Além disso, o gabinete de Netanyahu afirmou que estas são "imagens horríveis de bebês assassinados e queimados pelos monstros do Hamas".

"O Hamas é desumano. O Hamas é o ISIS", acrescentou, comparando o grupo palestino com os jihadistas do Estado Islâmico (EI), conhecido pela brutalidade de seus vídeos de execução de civis.

As fotografias também foram reveladas para o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e a ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na tentativa de comovê-los e buscar apoio na guerra.

As imagens vêm à tona após rumores de que 40 bebês teriam sido decapitados pelo Hamas depois de uma invasão ao kibutz de Kfar Aza, a menos de 3 quilômetros de Gaza.