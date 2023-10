Israel ordena evacuação de civis da Cidade de Gaza

Por sua vez, a Liga Árabe afirmou que o "deslocamento forçado" da população da Cidade de Gaza "é um crime", enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse ser "impossível" evacuar pacientes em condições vulneráveis dos hospitais da região.

Visitas - No sétimo dia do atual conflito com o Hamas, Israel recebeu nesta sexta-feira uma série de expoentes estrangeiros, incluindo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, as presidentes da Comissão Europeia (poder Executivo da UE), Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

"Hamas é como o Estado Islâmico, como a Gestapo [polícia secreta da Alemanha nazista], faz as mesmas coisas, são terroristas assassinos que estão usando o povo palestino como escudo", declarou Tajani em visita ao sul de Israel.

"É preciso evitar que haja outras mortes de inocentes", acrescentou o ministro, garantindo acreditar que Israel terá uma "reação proporcional". Segundo o vice-premiê, a "prioridade da Itália" é resgatar reféns do Hamas em Gaza - pelo menos três ítalo-israelenses estão desaparecidos desde sábado (7).

Tajani também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, que definiu a Itália como uma "importante aliada". "Agradeço ao meu bom amigo Tajani pelo apoio e solidariedade e por ter vindo ao sul para mostrar que a Itália está com o povo de Israel e defende nosso direito de proteger nossos cidadãos contra a organização terrorista Hamas", declarou o chanceler. (ANSA).