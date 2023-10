Italiana ENI envia 2º carregamento de combustível à Venezuela

O novo carregamento chegou à refinaria de Cardón, a cerca de 300 km ao leste de Caracas, segundo fontes próximas.

Esse é o segundo carregamento, depois dos 260 mil barris de agosto enviados em colaboração com a empresa espanhola Repsol SA.

Não se sabe se a espanhola está envolvida na última entrega, nem se a estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) vai pagar pelo combustível.

A empresa italiana não comentou por considerar o tema "sensível do ponto de vista comercial", mas indicou que cumpre com as disposições sobre sanções, segundo a Bloomberg. (ANSA).

